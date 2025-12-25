Babbo Natale è arrivato anche allo zoo di Cincinnati (Usa), dove gli animali più buoni hanno ricevuto i loro regali. Santa Claus ha consegnato mele rosse ai panda rossi, rossi, mirtilli e arachidi agli orsi neri, pesci e vongole alle lontre e ghiottonerie congelate al gorilla di pianura occidentale. Questo ha aggiunto un tocco giocoso e festoso alla loro routine quotidiana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Babbo Natale allo zoo di Cincinnati, regali per orsi e lontre

