Auto in fiamme nella notte della vigilia a Lodi Vecchio | due veicoli distrutti mistero sulle cause

Lodi Vecchio (Lodi), 25 dicembre 2025 – La sera della vigilia di Natale a Lodi Vecchio è stata movimentata dall'incendio di due veicoli. Resta il mistero sulle cause. Tutto è avvenuto intorno alle 22,15 in un parcheggio pubblico di Lodi Vecchio. Due vetture, regolarmente parcheggiate in sosta, in via Ottone Morena, trovate avvolte dalle fiamme da un residente, che ha prontamente dato l'allarme. Aperta un'indagine . Il fuoco aveva però purtroppo già lambito i veicoli e i danni sono stati comunque importanti. L'origine della combustione, al momento, è sconosciuta. Le forze dell'ordine cercheranno quindi di fare luce sulla vicenda.

