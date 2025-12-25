L ’ ansia colpisce a tradimento. La prossima volta che senti il cuore accelerare e la mente tornare ossessivamente sugli stessi pensieri (negativi), metti in pratica questa strategia: fai partire una canzone che ami e balla. Balla sapendo che non c’è nessuno a guardati e giudicarti. Lascia che la tua energia fluisca e coinvolgi nella danza tutto il corpo. Ballare (anche se ritieni di non saper ballare) è il ponte che ti riporta dal caos dell’ansia alla calma dell’equilibrio. Perché l’ansia non è solo paura: è energia troppo intensa, che va trasformata e rilasciata. Muovendoti, la scarichi, la riconfiguri, la riporti sotto controllo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Attacco d’ansia proprio a Natale? Ballare può aiutare molto: ecco perché

