L’Atalanta guarda al mercato invernale con un’idea precisa: rafforzare l’attacco senza appesantire la rosa, intervenendo dove serve e alleggerendo altrove. Una linea condivisa dalla dirigenza e da Raffaele Palladino, che sta tracciando una rotta chiara in vista di una seconda parte di stagione ancora tutta da costruire. La situazione sugli esterni, almeno per ora, sembra meno urgente del previsto. Ademola Lookman, inizialmente indicato come possibile partente a gennaio, potrebbe alla fine restare. La Coppa d’Africa, che lo terrà lontano per una parte consistente del mercato, e la scelta di Palladino di non forzare cambiamenti immediati hanno congelato ogni riflessione. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Atalanta, l’attacco resta incompleto: Palladino valuta mosse mirate

Leggi anche: Atalanta, l’attacco resta incompleto: Palladino valuta mosse mirate

Leggi anche: Atalanta, Palladino ha il duro compito di rilanciare i big. Le possibili mosse del tecnico della Dea

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Atalanta l’attacco resta incompleto | Palladino valuta mosse mirate.

Atalanta, per le nazionali partono in 9. Kossounou resta, CdK va: il quadro completo - Il belga non è al meglio: lavorerà per il recupero dal ritiro della sua selezione. bergamonews.it

Atalanta, il Feyenoord resta su El Bilal Touré: il club olandese è pronto a muoversi - Ademola Lookman non è l’unico attaccante che potrebbe lasciare l’Atalanta in questa sessione di mercato. tuttomercatoweb.com

Palestra resta il sogno dell'Inter domenica nuovi contatti con l’Atalanta facebook

#atalanta il resto ci avanza . Grandiiiiii x.com