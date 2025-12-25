Atalanta-Inter probabili formazioni | Luis Henrique dal 1?
Il Natale sta per passare in archivio e l’Inter ha avuto modo di riposare e staccare la spina, dopo il tour de force del mese di dicembre. L’obiettivo è quello di lasciarsi alle spalle la sconfitta in semifinale di Supercoppa Italiana con il Bologna, ritrovando da subito la retta via. I nerazzurri vogliono concludere in bellezza questo 2025, che presenta un’ultima partita stimolante e difficile. Stiamo parlando del match con l’Atalanta, in programma domenica 28 dicembre alle ore 20:45 al Gewiss Stadium e valido per la 17a giornata di Serie A. Una trasferta estremamente delicata, contro un cliente ostico e di alto livello. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Leggi anche: Pisa-Inter, probabili formazioni: Luis Henrique a destra, ThuLa dal 1?
Leggi anche: Bologna-Inter, probabili formazioni: Bisseck dal 1?, Luis Henrique confermato
Fantacalcio, le probabili formazioni della 17ª giornata di Serie A 2025/26; Atalanta-Inter Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Atalanta-Inter pronostico e quote: la chicca dell'esperto; Dove vedere Atalanta-Inter sabato in tv e streaming: canale, orario, formazioni.
Probabili formazioni Atalanta-Inter: dubbi Sulemana e Carlos Augusto, c’è Calhanoglu - Le possibili scelte di Palladino e Chivu per il match della 17^ giornata di Serie A ... fantamaster.it
Atalanta-Inter gratis su Dazn: probabili formazioni, dove vederla (e come registrarsi), orario, arbitro e classifica Serie A - La Serie A torna in campo subito dopo Natale e domenica la 17esima giornata di Serie A offre un grande spettacolo col big match tra Atalanta e Inter. msn.com
Atalanta-Inter Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie - Alle spalle la delusione per la sconfitta in semifinale di Supercoppa, davanti un nuovo week end di Serie A per chiudere al meglio il 2025, da leader della classifica. ilmattino.it
Le idee di formazione di Chivu e Palladino Le probabili per Atalanta Inter di domenica - facebook.com facebook
Calhanoglu è pronto a riprendersi le redini del centrocampo: va verso una maglia da titolare in Atalanta-Inter x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.