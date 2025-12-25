Il Natale sta per passare in archivio e l’Inter ha avuto modo di riposare e staccare la spina, dopo il tour de force del mese di dicembre. L’obiettivo è quello di lasciarsi alle spalle la sconfitta in semifinale di Supercoppa Italiana con il Bologna, ritrovando da subito la retta via. I nerazzurri vogliono concludere in bellezza questo 2025, che presenta un’ultima partita stimolante e difficile. Stiamo parlando del match con l’Atalanta, in programma domenica 28 dicembre alle ore 20:45 al Gewiss Stadium e valido per la 17a giornata di Serie A. Una trasferta estremamente delicata, contro un cliente ostico e di alto livello. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Atalanta-Inter, probabili formazioni: Luis Henrique dal 1?

Leggi anche: Pisa-Inter, probabili formazioni: Luis Henrique a destra, ThuLa dal 1?

Leggi anche: Bologna-Inter, probabili formazioni: Bisseck dal 1?, Luis Henrique confermato

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Fantacalcio, le probabili formazioni della 17ª giornata di Serie A 2025/26; Atalanta-Inter Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Atalanta-Inter pronostico e quote: la chicca dell'esperto; Dove vedere Atalanta-Inter sabato in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Probabili formazioni Atalanta-Inter: dubbi Sulemana e Carlos Augusto, c’è Calhanoglu - Le possibili scelte di Palladino e Chivu per il match della 17^ giornata di Serie A ... fantamaster.it