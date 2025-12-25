Ascolti tv oltre 2 milioni di spettatori per la messa di Leone XIV alla vigilia di Natale

(Adnkronos) – Grande attenzione del pubblico ieri, mercoledì 24 dicembre, per la prima Santa messa della notte di Natale, celebrata da Papa Leone XIV in mondovisione, in onda dalle 21.50 su Rai 1 – a cura del Tg1 e di Rai Vaticano – e seguita da 2 milioni 129 mila spettatori pari al 16% di . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Leone XIV alla Messa di Natale: "Un'economia distorta induce a trattare gli uomini come merce"

Leggi anche: Leone XIV alla messa di Natale: “Come non pensare a Gaza, alle tende esposte al freddo”

