Nella serata di ieri, mercoledì 24 dicembre 2025, su Rai1 Santa Messa di Natale celebrata da Papa Leone XIV ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Il Volo – Incanto di Natale ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Zootropolis intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Una poltrona per due incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Uno sguardo dal cielo segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Hachiko – Il tuo migliore amico totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Indovina chi viene a cena? raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Ladyhawke ottiene. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 24 Dicembre 2025

Leggi anche: Ascolti TV | Mercoledì 10 Dicembre 2025. Benigni sfiora i 4 milioni con Pietro (24.4%), La Notte nel Cuore al 15.1%

Leggi anche: Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 17 Dicembre 2025. Un Professore 3 domina gli ascolti del 17 dicembre: +78K e +52K spettatori

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Programmi TV mercoledì 24 dicembre 2025 | Santa Messa musica e film; Ascolti tv mercoledì 17 dicembre | Un professore Sal da Vinci Chi l’ha visto?; Programmi TV del pomeriggio di oggi | mercoledì 24 dicembre 2025.

Ascolti tv, Mediaset vola sopra il 40% nella fascia tra access e prime e batte la Rai (che cala) sulle 24 ore nel trimestre - Le slide - La trimestrale di MFE offre uno spaccato interessante non solo sull’andamento economico del Gruppo, ma anche sui risultati televisivi di Mediaset in Italia. affaritaliani.it

The England team is irresponsible and useless || Sports News || A1tv || 9 December 2025

#AscoltiTV Total Audience | Mercoledì 17 Dicembre 2025. #UnProfessore (+78K e +52K) sale al 20.06-23.21%. #UominieDonne (+105K) sempre in testa nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen - facebook.com facebook

Continua con successo su @RaiUno in prima Tv la serie #UnProfessore3 che al top della classifica #Auditel degli ascolti di ieri con 3.397.000 telespettatori e lo share del 20.7 % Nuovo appuntamento su @RaiUno mercoledì 17 dicembre alle 21:30. #NonMan x.com