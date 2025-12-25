Ascolti TV | Mercoledì 24 Dicembre 2025 Il Volo al 17% la Santa Messa 16% va forte Una poltrona per due 15.4%
Nella serata di ieri, mercoledì 24 dicembre 2025, su Rai1 Santa Messa di Natale celebrata da Papa Leone XIV ha interessato 2.129.000 spettatori pari al 16% di share. Su Canale5 Il Volo – Incanto di Natale ha conquistato 2.025.000 spettatori con uno share del 17%. Su Rai2 Zootropolis intrattiene 1.080.000 spettatori pari al 7.7%. Su Italia1 Una poltrona per due incolla davanti al video 2.086.000 spettatori con il 15.4%. Su Rai3 Uno sguardo dal cielo segna 518.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 Hachiko – Il tuo migliore amico totalizza 557.000 spettatori (4%). Su La7 Indovina chi viene a cena? raggiunge 284.
