Ascolti TV | Mercoledì 24 Dicembre 2025 Il Volo al 17% la Santa Messa 16% va forte Una poltrona per due 15.4%

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, mercoledì 24 dicembre 2025, su Rai1 Santa Messa di Natale celebrata da Papa Leone XIV ha interessato 2.129.000 spettatori pari al 16% di share. Su Canale5  Il Volo – Incanto di Natale ha conquistato 2.025.000 spettatori con uno share del 17%. Su Rai2  Zootropolis  intrattiene 1.080.000 spettatori pari al 7.7%. Su Italia1  Una poltrona per due  incolla davanti al video 2.086.000 spettatori con il 15.4%. Su Rai3  Uno sguardo dal cielo  segna 518.000 spettatori (3.6%). Su Rete4  Hachiko – Il tuo migliore amico  totalizza 557.000 spettatori (4%). Su La7  Indovina chi viene a cena?  raggiunge 284. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolti tv mercoled236 24 dicembre 2025 il volo al 17 la santa messa 16 va forte una poltrona per due 154

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 24 Dicembre 2025. Il Volo al 17%, la Santa Messa 16%, va forte Una poltrona per due (15.4%)

Leggi anche: Ascolti tv 24 dicembre 2025: Santa Messa di Natale, Il Volo – Incanto di Natale, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Leggi anche: Stasera in tv mercoledì 24 dicembre: Una poltrona per due

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Programmi TV mercoledì 24 dicembre 2025 | Santa Messa musica e film; Ascolti tv mercoledì 17 dicembre | Un professore Sal da Vinci Chi l’ha visto?; Programmi TV del pomeriggio di oggi | mercoledì 24 dicembre 2025.

ascolti tv mercoled236 24Ascolti TV 24 dicembre, chi ha vinto la sfida tra la Santa Messa di Natale e Il Volo - Rai1 ha trasmesso la Santa Messa di Natale mentre Canale5 ha proposto Il Volo – Incanto ... fanpage.it

Ascolti tv, Mediaset vola sopra il 40% nella fascia tra access e prime e batte la Rai (che cala) sulle 24 ore nel trimestre - Le slide - La trimestrale di MFE offre uno spaccato interessante non solo sull’andamento economico del Gruppo, ma anche sui risultati televisivi di Mediaset in Italia. affaritaliani.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.