, chi ha vinto la sfida della Vigilia di Natale? Gli ascolti tv di mercoledì 24 dicembre 2025, Vigilia di Natale, sono stati all’insegna della grande sfida televisiva tra Rai1 e Canale 5. A contendersi il pubblico della prima serata sono stati la Santa Messa . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Ascolti TV di mercoledì 24 dicembre 2025: Rai1 vs Canale 5

Leggi anche: ASCOLTI TV 7 DICEMBRE 2025: POCHI MA BUONI SU RAI1 PER LA SCALA (6,4%), CANALE 5 SORRIDE TRA CADUTA LIBERA (24,1%), RUOTA (30%) E MILIONARIO (22,4%)

Leggi anche: ASCOLTI TV 7 DICEMBRE 2025: POCHI MA BUONI SU RAI1 PER LA SCALA (6,4%), CANALE 5 SORRIDE TRA CADUTA LIBERA (24,1%), RUOTA (29,9%) E MILIONARIO (22,4%)

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Programmi TV mercoledì 24 dicembre 2025 | Santa Messa musica e film; Ascolti tv mercoledì 17 dicembre | Un professore Sal da Vinci Chi l’ha visto?; Programmi TV del pomeriggio di oggi | mercoledì 24 dicembre 2025.

Ascolti TV 24 dicembre, chi ha vinto la sfida tra la Santa Messa di Natale e Il Volo - Rai1 ha trasmesso la Santa Messa di Natale mentre Canale5 ha proposto Il Volo – Incanto ... fanpage.it