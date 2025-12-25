Ascolti TV 25 Dicembre 2025 | i dati Auditel della prima serata
Ascolti TV 25 Dicembre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri giovedì 25 dicembre 2025. Gli ascolti TV del 25 Dicembre 2025 hanno visto la sfida tra un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Stanotte a Torino, mentre Canale 5 ha risposto con il Concerto Di Natale. Italia 1 ha offerto Harry Potter E La Pietra Filosofale, Rete 4 e La7 hanno invece proposto Natale A Tutti I Costi e Parenti serpenti. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
