Gli ascolti TV di mercoledì 24 dicembre, vigilia di Natale. Rai1 ha trasmesso la Santa Messa di Natale mentre Canale5 ha proposto Il Volo – Incanto di Natale. Vediamo tutti i dati Auditel. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Ascolti tv 24 dicembre 2025: Santa Messa di Natale, Il Volo – Incanto di Natale, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Leggi anche: Ascolti tv 20 dicembre, chi ha vinto tra la finale di Ballando e il Volo: la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ascolti tv ieri (23 dicembre): Antonella Clerici non sfonda, Gerry Scotti surclassa Affari Tuoi, Liorni da record; Ascolti tv 23 dicembre: chi ha vinto tra Cena di Natale e Io sono Farah, i dati de La Ruota e Affari Tuoi; Ascolti tv ieri martedì 23 dicembre chi ha vinto tra Cena di Natale, Io sono Farah, È sempre Cartabianca; Cosa vedere in tv a Natale e Santo Stefano: la programmazione di Rai e Mediaset.

Ascolti TV 24 dicembre, chi ha vinto la sfida tra la Santa Messa di Natale e Il Volo - Rai1 ha trasmesso la Santa Messa di Natale mentre Canale5 ha proposto Il Volo – Incanto ... fanpage.it