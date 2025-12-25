Ascolti tv 24 dicembre 2025 | Santa Messa di Natale Il Volo – Incanto di Natale Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Ascolti tv di mercoledì 24 dicembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " Santa Messa di Natale " contro " Il Volo – Incanto di Natale!". Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 24 dicembre 2025? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: "Santa Messa di Natale" vs "Il Volo – Incanto di Natale". Auditel del 24 dicembre 2025. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: "Santa Messa di Natale" contro "Il Volo – Incanto di Natale". Ascolti tv ieri (23 dicembre): Antonella Clerici non sfonda, Gerry Scotti surclassa Affari Tuoi, Liorni da record; Ascolti tv 23 dicembre: chi ha vinto tra Cena di Natale e Io sono Farah, i dati de La Ruota e Affari Tuoi; Ascolti tv ieri martedì 23 dicembre chi ha vinto tra Cena di Natale, Io sono Farah, È sempre Cartabianca; Cosa vedere in tv a Natale e Santo Stefano: la programmazione di Rai e Mediaset. Ascolti tv ieri 24 dicembre 2025: dati Auditel e share tv per la fascia di prima serata. - Ascolti tv ieri novembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di mercoledì 24 dicembre 2025.

Ascolti tv ieri (23 dicembre): Antonella Clerici non sfonda, Gerry Scotti surclassa Affari Tuoi, Liorni da record - Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar). libero.it

Ascolti tv 23 dicembre: chi ha vinto tra Cena di Natale e Io sono Farah, i dati de La Ruota e Affari Tuoi - Su Rai1 è andato in onda lo show Cena di Natale, su Canale 5 la soap Io sono Farah ... fanpage.it

Ascolti TV | Martedì 23 Dicembre 2025. Cena di Natale non entusiasma (16.8%), ne approfitta Io Sono Farah (15.1%). Intramontabile Miracolo nella 34a strada (7.9%). La Ruota vola al 27.9% - facebook.com facebook

#AscoltiTV | Martedì 23 Dicembre 2025. #CenadiNatale non entusiasma (16.8%), ne approfitta #IoSonoFarah (15.1%). Intramontabile Miracolo nella 34a strada (7.9%). La Ruota vola al 27.9% x.com

