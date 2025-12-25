La sfida tra Nottingham Forest e Man City sarà terminata da poco quando Arsenal e Brighton scenderanno in campo all’Emirates. Vista la classifica di Premier League, la squadra di Arteta potrebbe essere stata superata e non affrontare questa sfida da capolista. Martedì sera i Gunners si sono qualificati per le semifinali di EFL Cup superando . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Arsenal-Brighton (sabato 27 dicembre 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici. Diego Gomez l’indiziato numero uno

Pronostico Arsenal-Brighton, un esito dalla quota alta? Attenzione al parziale/finale - I londinesi, forti di un rendimento interno invidiabile, vogliono confermare il primo posto in classifica Nella 18ª giornata di Premier League spicca il match della capolista, la squadra di Arteta, al ... tuttosport.com