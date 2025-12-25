{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sempre","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Mai","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Talvolta","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Per questo diserto pranzi e cene","index":3}. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Arriva il Natale: quante volte vi capita di litigare coi familiari tra pranzo e cenone?

Leggi anche: Cenone della vigilia e pranzo di Natale, un vero e proprio salasso per i viterbesi

Leggi anche: Al «Relais San Vigilio» sapori speciali per il pranzo di Natale e il cenone di fine anno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Natale: 5 esperienze da regalare (o regalarsi); Cibo, tempo, relazioni: 5 modi per non sprecare il Natale; Elf on the Shelf: una nuova tradizione natalizia per il periodo dell’Avvento; Il canto di Natale di Topolino: 10 curiosità sul classico Disney da vedere e rivedere durante le feste.

Il Natale arriva prima ogni anno: la spiegazione della scienza - In sostanza, il nostro senso del tempo è costruito sulla quantità e sulla qualità degli eventi che viviamo: quando succedono molte cose significative, il cervello registra un anno ricco di esperienze; ... virgilio.it