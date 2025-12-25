Arrestato il presidente del Fenerbahce | indagine per droga incastrato dal test sul capello
Sadettin Saran, presidente del Fenerbahce, uno dei principali club sportivi della Turchia, è stato arrestato a Istanbul nell’ambito di un’indagine antidroga che coinvolge personaggi dello spettacolo e dei media. Come riporta l'emittente Trt, Saran è stato fermato nella giornata di ieri, mercoledì. 🔗 Leggi su Today.it
