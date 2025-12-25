Armando Petrucci il sarto-imprenditore di San Marco in Lamis che ha conquistato l' Australia e la copertina di Newsweek
Quando si camminava per le strade di Melbourne o della Latrobe City, che si trattasse di un abito cucito su misura, di un viaggio intercontinentale o di una pratica bancaria, era quasi impossibile non imbattersi nel nome di Armando Petrucci.Nei racconti di Lisa Cardelli e di Mario Ciro Ciavarella. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Natale a San Marco in Lamis: il programma degli eventi
Leggi anche: Auto precipita in un burrone: il brutto incidente vicino San Marco in Lamis
Armando Petrucci, il sarto-imprenditore di San Marco in Lamis che ha conquistato l'Australia e la copertina di Newsweek - Dalla ‘Sartoria Italiana’ di Fitzroy alla copertina di Newsweek: la storia di Armando Petrucci, il sammarchese diventato grande in Australia ... foggiatoday.it
La scrittura latina, la lettura, il libro e le biblioteche furono al centro degli studi di Armando Petrucci. I testi che ci ha lasciato, relativi alle biblioteche e anche ai bibliotecari (alla loro formazione e professionalità), sono stati selezionati e riveduti da Alberto Petruc - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.