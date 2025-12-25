arianna meloni e silvia sardone le star mancate della destra

Non le hanno viste arrivare. Ma stavolta non è un richiamo a Lisa Levenstein, la docente e autrice citata da Elly Schlein dopo la vittoria nel 2023 alle Primarie del Partito democratico, poi anche da Giorgia Meloni in un discorso famoso del 2024, che le faceva il verso («Ci hanno visto arrivare, ma non sono stati in grado di fermarci»). Stavolta si parla di Arianna Meloni e Silvia Sardone. Avrebbero potuto e forse dovuto essere le rivelazioni dell’anno politico che si sta per chiudere. Invece nessuno le ha viste arrivare. E non perché le due donne siano giunte alla meta a sorpresa, come allude la frase della storica femminista. 🔗 Leggi su Lettera43.it

