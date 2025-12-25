Il maestro della tv ripercorre la sua gloriosa carriera di conduttore, ricca di aneddoti, nel libro-intervista «Mettetevi comodi»: «Il Cavaliere mi voleva con sé e disse: “Scrivi tu la cifra”. Ma ero un figlioccio della Rai. Baudo tornò a viale Mazzini grazie a me». In molti hanno tentato di imitare il suo stile. Nessuno, tuttavia, l’ha mai eguagliato. Con fantasia iperbolica Renzo Arbore ha de-istituzionalizzato il tradizionale varietà della Rai inventando una televisione diversa con ritmi, personaggi, canzonette esilaranti e paradossi che facevano riflettere, divertivano e dissacravano. Figlio di un medico dentista che l’incoraggiò a laurearsi in Legge, ha smascherato ipocrisie con eleganza, gentilezza e garbo difendendo sempre la propria libertà. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Arbore: «Rifiutai l’assegno in bianco di Berlusconi»

Leggi anche: L’avvocata del divorzio tra Berlusconi e Lario: «L’assegno annullato a lei? È l’affermazione del femminismo»

Leggi anche: Pagamento Assegno Unico a novembre 2025, date di accredito Inps e come cambia l’assegno dal prossimo anno

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La conduttrice storica di Domenica In racconta la sua vita: "Jerry Calà diventava matto quando sentiva nominare Arbore. Per farlo ingelosire facevo telefonare a casa nostra da un amico che sapeva imitare la voce di Renzo" - facebook.com facebook