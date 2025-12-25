Appesa al davanzale di una finestra al sesto piano | salvata 85enne
Un’anziana di 85 anni appesa al davanzale di una finestra al sesto piano di un palazzo. È successo nel pomeriggio della Vigilia di Natale in via della Sila, non lontano dalla stazione ferroviaria di Lambrate.L’intervento dei carabinieriQualcuno l’ha vista e ha avvisato il 112: il Nucleo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Natale, mezza Italia sale sul treno: 23 milioni viaggeranno su rotaia. E la Capitale è il crocevia; Tenta suicidio alla vigilia di Natale perché sola, i carabinieri la salvano.
Appesa al davanzale di una finestra al sesto piano: salvata 85enne - La donna è stata poi portata al Niguarda, dove è rimasta in osservazione. milanotoday.it
«Sono sola a Natale»: anziana aggrappata al cornicione tenta il suicidio dal sesto piano, i carabinieri arrivano e la salvano dal vuoto - Nel giorno della vigilia di Natale, in via della Sila, a Milano, una donna di 85 anni aveva deciso che quel sesto piano ... msn.com
Milano, tenta il suicidio alla vigilia di Natale, i carabinieri la salvano - i carabinieri sono riusciti a raggiungerla, impedendole di lasciarsi cadere nel vuoto ... msn.com
Tenta suicidio alla vigilia di Natale perché sola, i carabinieri la salvano. Una 85enne era appesa al davanzale della finestra. L'intervento dei militari a Milano #ANSA x.com
