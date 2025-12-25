Un’anziana di 85 anni appesa al davanzale di una finestra al sesto piano di un palazzo. È successo nel pomeriggio della Vigilia di Natale in via della Sila, non lontano dalla stazione ferroviaria di Lambrate.L’intervento dei carabinieriQualcuno l’ha vista e ha avvisato il 112: il Nucleo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Appesa al davanzale di una finestra al sesto piano: salvata 85enne

