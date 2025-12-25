Appartamento in fiamme a Caivano un morto | indagini in corso

Tempo di lettura: < 1 minuto Questa notte i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti a via Pisani 24 per un incendio in un appartamento. Per cause in corso di accertamento un uomo di origine extracomunitaria ancora non identificato è deceduto. Salma e appartamento sequestrati su disposizione della Procura di Napoli Nord. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della stazione di Caivano. Propende la pista del cortocircuito dell’impianto elettrico. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

