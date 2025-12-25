Appartamento in fiamme a Caivano un morto | indagini in corso
Tempo di lettura: < 1 minuto Questa notte i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti a via Pisani 24 per un incendio in un appartamento. Per cause in corso di accertamento un uomo di origine extracomunitaria ancora non identificato è deceduto. Salma e appartamento sequestrati su disposizione della Procura di Napoli Nord. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della stazione di Caivano. Propende la pista del cortocircuito dell’impianto elettrico. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Violento incendio divampa in un appartamento, c'è un ferito: in corso le indagini
Leggi anche: Auto in fiamme al Parco dei Fiori: indagini in corso
Incendio a Caivano, uomo muore tra le fiamme in casa la notte di Natale - Incendio in casa a Caivano la notte di Natale: morto l'uomo che era all'interno dell'appartamento. fanpage.it
Firenze, fiamme in appartamento: due persone in ospedale - facebook.com facebook
Fiamme in appartamento a S. Antonio di Gallura, nessun ferito. Leggere ustioni e tanto spavento per l'inquilino #ANSA x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.