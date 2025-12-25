Antonio Villani il custode del fuoco che produce carboni con una tecnica millenaria | Dal mio vulcano il calore di una volta
In un'epoca dominata da continue trasformazioni, in località Bosco Rosso, territorio di San Marco in Lamis, il respiro di una tradizione millenaria è il fumo che fuoriesce da una montagnola di legna rivestita con paglia e terreno.In quel luogo dell’anima, lontano dai ritmi frenetici dell’urbe. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Si ringrazia il giornalista Antonio Villani per il video.
