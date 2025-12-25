Antonio Medugno ha denunciato Alfonso Signorini | lo accusa di violenza sessuale ed estorsione
Antonio Medugno ha depositato formale querela contro Alfonso Signorini per violenza sessuale ed estorsione. L’ex concorrente del GF Vip ha chiesto alla Procura di valutare eventuali responsabilità da parte di terzi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Natale con Signorini: il gossip non va in vacanza
