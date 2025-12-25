Antonio Medugno denuncia Alfonso Signorini i reati ipotizzati | ‘Emersi ulteriori profili’

L’ex concorrente del Grande Fratello presenta querela: indaga la Procura di Milano. Il papà l’aveva preannunciato durante l’ultima puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona. Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello, ha presentato una denuncia-querela nei confronti di Alfonso Signorini, direttore editoriale di Chi e conduttore del Grande Fratello Vip. La notizia è stata confermata dai legali del giovane, gli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella. Secondo quanto riportato nella nota ufficiale, i reati ipotizzati sono violenza sessuale ed estorsione, con la richiesta alla Procura della Repubblica di Milano di valutare anche l’eventuale sussistenza di ulteriori fattispecie penali. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

