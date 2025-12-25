L’ex concorrente del Grande Fratello presenta querela: indaga la Procura di Milano. Il papà l’aveva preannunciato durante l’ultima puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona. Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello, ha presentato una denuncia-querela nei confronti di Alfonso Signorini, direttore editoriale di Chi e conduttore del Grande Fratello Vip. La notizia è stata confermata dai legali del giovane, gli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella. Secondo quanto riportato nella nota ufficiale, i reati ipotizzati sono violenza sessuale ed estorsione, con la richiesta alla Procura della Repubblica di Milano di valutare anche l’eventuale sussistenza di ulteriori fattispecie penali. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Antonio Medugno denuncia Alfonso Signorini, i reati ipotizzati: ‘Emersi ulteriori profili’

Leggi anche: L’ex GF Antonio Medugno denuncia Alfonso Signorini. Le accuse: violenza sessuale ed estorsione

Leggi anche: Antonio Medugno racconta la notte a casa di Alfonso Signorini

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Antonio Medugno denuncia Alfonso Signorini per tentata estorsione e violenza sessuale, rivelazione di Corona; Fabrizio Corona interrogato: Se prendono il cellulare a Signorini trovano Sodoma e Gomorra; Falsissimo, Antonio Medugno annuncia una denuncia a Signorini per stupro; Falsissimo, Corona rivela agli abbonati: Medugno ha denunciato Signorini per violenza sessuale.

L’ex GF Antonio Medugno denuncia Alfonso Signorini. Le accuse: violenza sessuale ed estorsione - Il modello aveva raccontato di presunte attenzioni nei suoi confronti da parte del conduttore tv nella trasmissione “Falsissimo” di ... msn.com