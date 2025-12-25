Antonelli in Ferrari lo scambio con Leclerc stravolge la F1
Ipotesi pazza in Formula 1, presto Kimi Antonelli correrà con il team italiano e Charles Leclerc con quello tedesco. Da quanti anni un pilota italiano non vince una gara in Formula 1 correndo su una vettura italiana? Ve lo diciamo noi, senza che chiediate a ChatGPT. L’ultima volta, è stata nel 1985 quando Michele Alboreto . 🔗 Leggi su Sportface.it
Incidente Antonelli-Leclerc: cosa è successo - In lotta per il settimo posto, Antonelli non è riuscito ad approfittare della sosta ai box di Leclerc, rientrato in pista davanti a lui. gazzetta.it
Merzario stronca Leclerc: "Con Enzo Ferrari non avrebbe varcato i cancelli di Maranello". Charles e la gag con Russell - Leclerc in Ferrari ha dovuto affrontare tanti problemi e certo le parole di Arturo Merzario (che lo critica su tutta la linea) gli fanno il solletico. sport.virgilio.it
Olanda amara per la Ferrari, Leclerc desolato a bordo pista: cos’è successo nell’incidente con Antonelli - Per Charles Leclerc una GP d’Olanda da dimenticare in fretta: prima l’incidente di Hamilton che fa saltare la strategia Ferrari, poi Kimi Antonelli che azzarda e lo sperona facendolo andare a muro. fanpage.it
Anche Andrea Kimi Antonelli ci manda i suoi auguri: "Buon Natale a tutti Vi auguro di passare del tempo speciale con i vostri cari " #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom #ferrari #fblifestyle - facebook.com facebook
F1, Kimi Antonelli a Sky: "Ferrari Magari in futuro, sono contento in Mercedes" #SkyMotori #F1 #Formula1 #KimiAntonelli x.com
