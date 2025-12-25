Andrea Delogu Natale in famiglia con la coppa di Ballando La lettera scritta alla mamma che va in pensione
È un Natale diverso dagli altri per la famiglia di Andrea Delogu. A soli due mesi dalla scomparsa di Evan, il fratello minore della conduttrice vittima di un incidente in moto, la presentatrice e la sua famiglia si stringono nel calore degli affetti.A riportare il sorriso in casa ci pensa Andrea. 🔗 Leggi su Today.it
