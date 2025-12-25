Ancora lutto per Friends addio all’attore | Tragedia

È morto Pat Finn, attore statunitense noto al grande pubblico per le sue partecipazioni a Friends, Seinfeld e The Middle. Aveva 60 anni. L’interprete si è spento nella sua abitazione di Los Angeles dopo una lunga lotta contro il cancro, iniziata nel 2022, come riferito dai media americani e confermato dai familiari nelle scorse ore. La notizia della scomparsa ha rapidamente fatto il giro del mondo dello spettacolo, riportando l’attenzione su una carriera costruita lontano dai riflettori principali ma segnata da una presenza costante nelle serie più iconiche della televisione americana. Pat Finn era considerato un caratterista solido e affidabile, capace di lasciare il segno anche con apparizioni brevi ma memorabili, diventando nel tempo un volto familiare per milioni di spettatori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

