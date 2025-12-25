Anche quest’anno pandoro batte panettone

L’eterna lotta tra i dolci natalizi: tra pandoro e panettone vince il primo anche quest’anno. A sceglierlo infatti è il 52,6% dei consumatori, come riporta un’indagine AstraRicerche per Unione Italiana Food. Per questo Natale entrambi i simboli delle feste, al di là delle preferenze, sono stati venduti ben 33 milioni di pezzi in tutto il Paese. Pandoro vs panettone: chi vince la sfida nel 2025. I due dolci sono anche ambasciatori dell’italianità nel mondo. Infatti nel 2024 l’export, come sottolinea l’Unione italiana food, ha raggiunto 13.468 tonnellate per un valore di 113 milioni di euro. Al primo posto l’Europa (Francia, Germania, Belgio, Svizzera e Regno Unito) come primo mercato; seguita da Stati Uniti, Canada, Australia, Brasile e Argentina. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

