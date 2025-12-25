Anche Marco Rizzo, fondatore di Rifondazione Comunista e dei Comunisti Italiani, si converte al presepe. In un video su Instagram in cui compare in camicia e vestaglia davanti alle tradizionali statue della Sacra Famiglia, dei Magi, dei pastori, del bue e dell'asinello, non perde l'occasione per parlare di guerra in Ucraina. "E allora, i miei personali auguri di Buon Natale. Col Presepe, con la volontà di pace. Speriamo che Putin e Trump riescano a fare l'accordo per la pace, in modo che non ci sia più guerra in Ucraina". Ecco la descrizione su Instagram del profilo del compagno Rizzo, ora coordinatore di Democrazia Sovrana Popolare: "Sogno una'Italia libera, sovrana e popolare". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Anche il compagno Rizzo si converte al presepe

Leggi anche: L'Arci vara "Islam insieme". E ora si converte al Corano

Leggi anche: Rizzo, ex compagno i migranti li aiuta ma “a casa loro” e fa il sovranista contro Bruxelles

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Anche il compagno Rizzo si converte al presepe - In camicia e vestaglia sui social davanti alle statue della Sacra Famiglia, dei Magi, del bue e dell'asinello. msn.com