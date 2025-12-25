Anche a te e famiglia | gli auguri social e ironici di Giorgia Meloni
Roma, 25 dicembre 2025 – Giorgia Meloni ironica per gli auguri di Natale sui social. Per la foto a corredo del post, infatti, la premier ha deciso di indossare un maglione rosso con la scritta "Anche a te e famiglia", la classica e retorica frase con cui si ricambiano gli auguri nel corso delle festività. La presidente del Consiglio è ritratta davanti a un albero con tanto di palline e luci e con in mano una tazzina di caffè', anche questa rossa. Buon Natale 2025, immagini e frasi (non artificiali) per auguri d’autore. La poesia di Alda Merini, il canto di Pascoli, la danza di Neruda La ‘rivoluzione del presepe’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
