Roma, 25 dicembre 2025 – Giorgia Meloni ironica per gli auguri di Natale sui social. Per la foto a corredo del post, infatti, la premier ha deciso di indossare un maglione rosso con la scritta "Anche a te e famiglia", la classica e retorica frase con cui si ricambiano gli auguri nel corso delle festività. La presidente del Consiglio è ritratta davanti a un albero con tanto di palline e luci e con in mano una tazzina di caffè', anche questa rossa. Buon Natale 2025, immagini e frasi (non artificiali) per auguri d’autore. La poesia di Alda Merini, il canto di Pascoli, la danza di Neruda La ‘rivoluzione del presepe’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Anche a te e famiglia”: gli auguri social (e ironici) di Giorgia Meloni

Leggi anche: "Anche a te e famiglia": gli auguri di Natale social del premier Meloni

Leggi anche: "Anche a te e famiglia", foto social della premier Meloni per il giorno di Natale

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Giorgia Meloni, gli auguri di Buon Natale con la maglione rosso «Anche a te e famiglia» - Maglione rosso natalizio con la scritta «Anche a te e famiglia» e tazzina in mano dello stesso colore con la scritta 'Love'. ilmattino.it

"Anche a te e famiglia", foto social della premier Meloni per il giorno di Natale - «Anche a te e famiglia», la classica frase con cui si ricambiano gli auguri nel corso delle festività, è la scritta che campeggia sul maglione natalizio - gazzettadelsud.it