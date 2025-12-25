Anche a te e famiglia | gli auguri social di Giorgia Meloni
Sorridente, davanti all’albero addobbato, con indosso un maglione rosso natalizio con la scritta ‘Anche a te e famiglia’, la classica risposta in uno scambio di auguri, e in mano una tazzina di caffè, rossa anche quella: così la premier Giorgia Meloni si è fatta ritrarre in una foto pubblicata di primo mattino sui social per augurare buon Natale. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
