Anche a te e famiglia | gli auguri di Natale social del premier Meloni

Sorridente, davanti all'albero addobbato, con indosso un maglione rosso natalizio con la scritta "Anche a te e famiglia", la classica risposta in uno scambio di auguri, e in mano una tazzina di caffè, rossa anche quella: così la premier Giorgia Meloni si è fatta ritrarre in una foto pubblicata di primo mattino sui social per augurare buon Natale. Già ieri, in un video pubblicato via social, la presidente del Consiglio aveva rivolto i suoi auguri agli italiani. "Voglio rivolgere un augurio sincero a tutti gli italiani: a chi vive il Natale in famiglia, a chi lo celebra lavorando, a chi è sereno, a chi porta nel cuore una preoccupazione, a chi festeggia e a chi semplicemente cerca un momento di pace. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

