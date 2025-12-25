Anche a te e famiglia | gli auguri di Natale social del premier Meloni
Sorridente, davanti all'albero addobbato, con indosso un maglione rosso natalizio con la scritta "Anche a te e famiglia", la classica risposta in uno scambio di auguri, e in mano una tazzina di caffè, rossa anche quella: così la premier Giorgia Meloni si è fatta ritrarre in una foto pubblicata di primo mattino sui social per augurare buon Natale. Già ieri, in un video pubblicato via social, la presidente del Consiglio aveva rivolto i suoi auguri agli italiani. "Voglio rivolgere un augurio sincero a tutti gli italiani: a chi vive il Natale in famiglia, a chi lo celebra lavorando, a chi è sereno, a chi porta nel cuore una preoccupazione, a chi festeggia e a chi semplicemente cerca un momento di pace. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Gli auguri di Natale social della premier Giorgia Meloni davanti al presepe: "Un simbolo dei nostri valori e delle nostre radici" VIDEO
Leggi anche: Natale, gli auguri della premier Meloni: "Siate orgogliosi della vostra identità"
