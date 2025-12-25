Anche a te e famiglia foto social della premier Meloni per il giorno di Natale
«Anche a te e famiglia», la classica frase con cui si ricambiano gli auguri nel corso delle festività, è la scritta che campeggia sul maglione natalizio - rosso con 'cornicettè bianche - indossato da Giorgia Meloni per il post del 25 Dicembre sui social. La presidente del Consiglio è ritratta davanti a un albero di Natale con in mano una tazzina di caffè, anche quella rossa. «Buon Natale»,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: "Anche a te e famiglia": gli auguri di Natale social del premier Meloni
Leggi anche: Gli auguri di Natale social della premier Giorgia Meloni davanti al presepe: "Un simbolo dei nostri valori e delle nostre radici" VIDEO
Libia a una svolta, verso la fine della guerra civile; Salvini sulla famiglia nel bosco di Palmoli: Vergogna e sdegno per giudici pavidi; I leader bianconeri zittiscono le malelingue! Dopo Perin anche Locatelli: la Juve è una famiglia UNITA??; Natale, gli auguri di Meloni: «Voglio rivolgere un pensiero a tutti gli italiani. A chi festeggia in famiglia e a chi lavora» VIDEO.
"Anche a te e famiglia", foto social della premier Meloni per il giorno di Natale - «Anche a te e famiglia», la classica frase con cui si ricambiano gli auguri nel corso delle festività, è la scritta che campeggia sul maglione natalizio - gazzettadelsud.it
Giorgia Meloni, gli auguri di Buon Natale con la maglione rosso «Anche a te e famiglia» - Maglione rosso natalizio con la scritta «Anche a te e famiglia» e tazzina in mano dello stesso colore con la scritta 'Love'. ilmessaggero.it
Famiglia nel bosco, Matteo #Salvini: "Separare una famiglia - scrive sui social - anche nel giorno di Natale, una violenza di Stato senza senso e senza precedenti. Non avremo pace e non ci fermeremo finché questi bimbi non torneranno fra le braccia amorevo x.com
Video messaggio diffuso sui social di Chi l’ha visto: la famiglia Albani chiede notizie di Ricardo IL VIDEO DELLA TRASMISSIONE - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.