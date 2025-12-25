«Anche a te e famiglia», la classica frase con cui si ricambiano gli auguri nel corso delle festività, è la scritta che campeggia sul maglione natalizio - rosso con 'cornicettè bianche - indossato da Giorgia Meloni per il post del 25 Dicembre sui social. La presidente del Consiglio è ritratta davanti a un albero di Natale con in mano una tazzina di caffè, anche quella rossa. «Buon Natale»,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - "Anche a te e famiglia", foto social della premier Meloni per il giorno di Natale

