Amanda Knox un clamoroso appello | Fatelo con me

Amanda Knox torna a far parlare di sé sui social lanciando un nuovo progetto personale legato al benessere interiore. Dopo l’esperienza nella scrittura, l’americana ha scelto di dedicarsi alla meditazione e ha lanciato un invito diretto ai suoi follower: "Unitevi a me". Attraverso i suoi profili, Knox racconta di voler condividere questo percorso con altre persone, spiegando che " impegnarsi è sempre più facile con gli amici. Ecco perché vi invito a unirvi a me il primo gennaio per iniziare un corso introduttivo di meditazione di 28 giorni". L’ex coinquilina di Meredith Kercher, inizialmente condannata a 26 anni per l’omicidio della studentessa britannica e poi assolta in via definitiva dalla Cassazione nel 2015, presenta così una nuova fase della sua vita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

