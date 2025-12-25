Almanacco | Giovedì 25 dicembre | accadde oggi compleanni santo del giorno

Almanacco del 25 dicembre. Buon Natale da InfoCilento! - Il 25 dicembre 1991 Michail Gorbacëv si dimette e l'URSS cessa ufficialmente di esistere. infocilento.it

Almanacco del 25 dicembre: accadde oggi, proverbio e santo del giorno - La ricorrenza è oggi anche una festa laica e familiare, ricca di simboli: l’albero, il presepe, ... arezzonotizie.it

?Buongiorno e Buon Giovedì 25 Dicembre 2025! Si celebra il Santo Natale! Tanti auguri a tutti ?

ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Giovedì 25 dicembre Il Sole sorge alle 07:58 e tramonta alle 16:51. Il culmine è alle 12:24. Durata del giorno otto ore e cinquantatré minuti. La Luna sorge alle 10:15 con azimu - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.