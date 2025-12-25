Almanacco del 25 dicembre | accadde oggi proverbio e santo del giorno
Il 25 dicembre è il 359º giorno del calendario gregoriano. Mancano 6 giorni alla fine dell’anno.Proverbio del giorno: Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Santo del giorno: Santo Natale. È la solennità cristiana che celebra la nascita di Gesù.Etimologia: Natale deriva dal latino natalis (dies). 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: 25 Dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno
Leggi anche: 25 Dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno
Almanacco del 25 dicembre: accadde oggi, proverbio e santo del giorno; 25 Dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno; Almanacco di Oggi Giovedì 25 Dicembre 2025; Almanacco | Domenica 21 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno.
Almanacco del 25 dicembre: accadde oggi, proverbio e santo del giorno - La ricorrenza è oggi anche una festa laica e familiare, ricca di simboli: l’albero, il presepe, ... arezzonotizie.it
25 Dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Etimologia: Natale deriva dal latino natalis (dies), “giorno della nascita”, e si riferisce alla nascita di Cristo. veronasera.it
Almanacco del 25 dicembre. Buon Natale da InfoCilento! - Il 25 dicembre 1991 Michail Gorbacëv si dimette e l'URSS cessa ufficialmente di esistere. infocilento.it
Almanacco Green – 24 dicembre 2025 La Vigilia di Natale porta con sé silenzio, attesa e piccoli segni della natura che resistono all’inverno. Tra fasi lunari, curiosità del giorno, una pianta simbolo della stagione e un animale che incarna il freddo, l’Almanac - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.