All’inizio sognavo di volare il nuovo libro a fumetti dedicato alla vita di Marina Suma
ROMA – Un viaggio tra emozione, memoria e colore, che rompe gli schemi della classica autobiografia. “All’inizio sognavo di volare” è il nuovo libro a fumetti dedicato alla vita dell’attrice Marina Suma, volto iconico del cinema italiano, capace di attraversare epoche e generazioni con autenticità e stile personale. Pubblicato da Frascati & Serradifalco, il libro unisce illustrazione e racconto biografico in un’opera unica nel suo genere, capace di parlare a lettori di tutte le età. Il fumetto – realizzato dal disegnatore Marco Sciame – adotta una struttura narrativa diretta e coinvolgente: Marina si rivolge al lettore in prima persona, come in una lunga conversazione a cuore aperto. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
