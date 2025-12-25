Bologna, 25 dicembre 2025 - Natale con allerta rossa in Emilia Romagna per piene dei fiumi nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna. Dopo la giornata di ieri caratterizzata dal maltempo, la pioggia ha continuato a cadere per tutta la notte sull'Emilia centrale. L'area più colpita, in queste prime 7 ore della giornata di Natale, è stata quella del bolognese e rilievi tra Ravennate e Forlivese occidentale. Sorvegliato speciale l'Idice a a Pizzocalvo che ha superato la soglia rossa. Secondo le previsioni nelle prossime ora dovrebbe esserci una progressiva attenuazione delle precipitazioni sulla pianura centro-orientale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Allerta rossa in Emilia Romagna, ancora sopra la soglia il fiume Idice. Le zone più colpite dal maltempo

Leggi anche: Emilia Romagna oggi in allerta meteo rossa, fiume Idice sorvegliato speciale

Leggi anche: Maltempo Emilia-Romagna, Natale in allerta rossa: corsi d’acqua oltre la soglia limite

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Natale con allerta rossa in Emilia Romagna, allarme per i fiumi e riunione unità di crisi; Allerta meteo in Emilia-Romagna: piogge incessanti, fiumi in piena e allerta rossa per Natale; Le notizie del 24 dicembre sul maltempo in Emilia-Romagna: a rischio i fiumi per le forti piogge e nevicate in Appennino; Emilia-Romagna, allerta rossa a Natale. Fiumi Idice e Montone oltre la soglia massima. Evacuazioni.

Allerta rossa in Emilia Romagna, ancora sopra la soglia il fiume Idice. Le zone più colpite dal maltempo - Continua a piovere in molte parti della regione, secondo il monitoraggio di Arpae le piene di Secchia, Panaro e Reno si stanno propagando a valle con livelli inferiori alla soglia 2 ... msn.com