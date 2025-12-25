Allerta rossa in Emilia Romagna ancora sopra la soglia il fiume Idice Le zone più colpite dal maltempo
Bologna, 25 dicembre 2025 - Natale con allerta rossa in Emilia Romagna per piene dei fiumi nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna. Dopo la giornata di ieri caratterizzata dal maltempo, la pioggia ha continuato a cadere per tutta la notte sull'Emilia centrale. L'area più colpita, in queste prime 7 ore della giornata di Natale, è stata quella del bolognese e rilievi tra Ravennate e Forlivese occidentale. Sorvegliato speciale l'Idice a a Pizzocalvo che ha superato la soglia rossa. Secondo le previsioni nelle prossime ora dovrebbe esserci una progressiva attenuazione delle precipitazioni sulla pianura centro-orientale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
