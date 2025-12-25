Allerta meteo in Emilia-Romagna | la situazione
Il centro operativo regionale della Protezione civile dell’ Emilia-Romagna continuerà a funzionare senza interruzioni, giorno e notte, dopo l’emissione dell’ allerta rossa che interessa un’ampia zona della regione. L’avviso riguarda in particolare la pianura bolognese e porzioni dei territori di Ferrara e Ravenna, dove sono previste piogge estese e durature, soprattutto nella fascia centrale. L’attenzione resta alta sui corsi d’acqua: tra quelli monitorati con maggiore apprensione c’è l’ Idice, nei pressi di Bologna, che ha già oltrepassato il livello di attenzione. Nel frattempo, la situazione appare in miglioramento a Venezia, dove l’acqua alta ha raggiunto i 95 centimetri: il sistema Mose non entrerà in funzione e, secondo le previsioni del Centro Maree del Comune, nei prossimi giorni sono attesi livelli di marea nella norma. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Allerta meteo in Emilia-Romagna: piogge incessanti, fiumi in piena e allerta rossa per Natale
Leggi anche: Maltempo, allerta meteo rossa domani 25 dicembre in Emilia Romagna e allerta gialla in cinque regioni
