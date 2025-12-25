Allerta Meteo di Natale e Santo Stefano | neve e pioggia quali posti evitare

Preoccupazione per un allerta meteo che il 25 e 26 dicembre sta coinvolgendo diverse Regioni italiane: il punto delle situazioni critiche. La giornata di Natale si è aperta con un quadro meteorologico critico: pioggia battente su gran parte dell’Emilia-Romagna e allerta rossa per la pianura bolognese, con estensione alle aree confinanti del Ferrarese e del Ravennate, mentre su buona parte della Romagna l’allerta è arancione. L’attenzione è davvero altissima rispetto a quello che potrebbe essere il quadro delle prossime ore, mentre si registrano accumuli molto elevati, in particolare nel Bolognese e sui rilievi tra Ravennate e Forlivese occidentale. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

