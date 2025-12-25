allerta maltempo in emilia romagna evacuazioni nel ravennate

AGI - Il forte maltempo delle ultime ore ha costretto le autorità a predisporre un' evacuazione urgente per i residenti che abitano nelle aree prossime al fiume Senio nel territorio comunale di Castel Bolognese ( Ravenna ), dove il corso d'acqua, in località Tebano, ha superato la soglia di massima criticità. Il Comune ha invitato le persone raggiunte dalla notifica di evacuazione a recarsi al palasport, predisposto come punto di accoglienza in sicurezza. La piena del Senio continua infatti a destare preoccupazione. Il sindaco, "limitare gli spostamenti" . Nel pomeriggio di oggi a Tebano il livello del fiume ha raggiunto quota 5,76 metri, oltre la soglia rossa. 🔗 Leggi su Agi.it

