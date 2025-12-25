Allerta maltempo in Emilia Romagna evacuazioni nel Ravennate

AGI - Il forte  maltempo  delle ultime ore ha costretto le autorità a predisporre un' evacuazione urgente  per i residenti che abitano nelle aree prossime al  fiume Senio  nel territorio comunale di  Castel Bolognese  ( Ravenna ), dove il  corso d'acqua, in località  Tebano, ha superato la  soglia di massima criticità. Il Comune ha invitato le persone raggiunte dalla notifica di  evacuazione  a recarsi al  palasport, predisposto come  punto di accoglienza in sicurezza. La  piena del Senio  continua infatti a destare preoccupazione. Il sindaco, "limitare gli spostamenti" . Nel pomeriggio di oggi a  Tebano  il  livello del fiume  ha raggiunto quota 5,76 metri, oltre la  soglia rossa. 🔗 Leggi su Agi.it

allerta maltempo in emilia romagna evacuazioni nel ravennate

© Agi.it - Allerta maltempo in Emilia Romagna, evacuazioni nel Ravennate

