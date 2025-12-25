Allerta maltempo in Emilia Romagna evacuazioni nel Ravennate
AGI - Il forte maltempo delle ultime ore ha costretto le autorità a predisporre un' evacuazione urgente per i residenti che abitano nelle aree prossime al fiume Senio nel territorio comunale di Castel Bolognese ( Ravenna ), dove il corso d'acqua, in località Tebano, ha superato la soglia di massima criticità. Il Comune ha invitato le persone raggiunte dalla notifica di evacuazione a recarsi al palasport, predisposto come punto di accoglienza in sicurezza. La piena del Senio continua infatti a destare preoccupazione. Il sindaco, "limitare gli spostamenti" . Nel pomeriggio di oggi a Tebano il livello del fiume ha raggiunto quota 5,76 metri, oltre la soglia rossa. 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche: Maltempo, allerta rossa in Emilia-Romagna: evacuazioni e allarme per i fiumi | Previsioni
Leggi anche: Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna: il Senio sopra la soglia, disposte evacuazioni | A Firenze ritardi e voli cancellati per il vento
Maltempo, oggi allerta rossa in Emilia-Romagna. Gialla in 5 regioni. Neve in Piemonte; Maltempo: allerta arancione in Emilia-Romagna; Le notizie del 24 dicembre sul maltempo in Emilia-Romagna: a rischio i fiumi per le forti piogge e nevicate in Appennino; Maltempo Emilia-Romagna, piogge intense e neve: vigilia di Natale con allerta meteo arancione.
Maltempo, allerta meteo rossa giovedì 25 dicembre in Emilia Romagna e allerta gialla in cinque regioni - Per giovedì 25 dicembre, la Protezione Civile ha valutato una allerta rossa e arancione su alcune zone dell’Emilia- fanpage.it
La piena del torrente Marzeno, allerta rossa in Emilia Romagna - Il torrente Marzeno è in piena a Rivalta, nel ravennate, alle ore 12:00 del giorno di Natale con un livello di 4. msn.com
Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 26 dicembre 2025: le regioni a rischio - Per la giornata di domani, 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, occhi puntati ancora sull'Emilia Romagna: allerta meteo arancione per rischio idraulico ... fanpage.it
Ancora maltempo. Allerta rossa per i fiumi nelle aree della pianura del bolognese, a Trieste torna la bora ed è allerta gialla in altre otto regioni. - facebook.com facebook
Maltempo, neve in arrivo sulla collina di Torino. Allerta meteo in Emilia: fiumi osservati speciali x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.