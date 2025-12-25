Da ormai oltre 24 ore piove quasi senza sosta in Emilia-Romagna dove per oggi vige un' allerta rossa della Protezione Civile per le province di Bologna, Ferrara e Ravenna. Sotto stretta osservazione i livelli dei fiumi Secchia, Panaro e Reno che stanno registrando nuovi innalzamenti ma i livelli, al momento, rimangono di poco inferiori alla soglia 2 che indica un livello di criticità moderata. Il maltempo si farà sentire, seppur con qualche attenuazione, anche nella giornata odierna. Qual è la situazione. Tra i fiumi osservati più attentamente c'è l'Idice, che scorre poco lontano da Bologna: dalla giornata di ieri il Comune di San Lazzaro di Savena ha ordinato l'evacuazione dei pianti seminterrati e interrati delle case che si trovano lungo il fiume. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Allerta in Emilia-Romagna, timore acqua alta a Venezia e neve in arrivo: la mappa del maltempo in Italia

Leggi anche: Maltempo, allerta rossa in Emilia-Romagna. Allarme acqua alta a Venezia

Leggi anche: Natale di pioggia, freddo e neve: allerta rossa in Emilia Romagna, rischio frane in Campania. A Venezia torna l’acqua alta

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Allerta arancione in Emilia Romagna: piogge intense, vento forte e neve in arrivo; Asset russi, timore per ritorsioni Mosca su capitali stranieri. I DATI.

Allerta in Emilia-Romagna, timore acqua alta a Venezia e neve in arrivo: la mappa del maltempo in Italia - Romagna dove si innalza il livello dei fiumi e si registrano anche frane: qual è la situazione e l'evoluzione per le pr ... ilgiornale.it