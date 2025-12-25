Allerta in Emilia-Romagna timore acqua alta a Venezia e neve in arrivo | la mappa del maltempo in Italia
Da ormai oltre 24 ore piove quasi senza sosta in Emilia-Romagna dove per oggi vige un' allerta rossa della Protezione Civile per le province di Bologna, Ferrara e Ravenna. Sotto stretta osservazione i livelli dei fiumi Secchia, Panaro e Reno che stanno registrando nuovi innalzamenti ma i livelli, al momento, rimangono di poco inferiori alla soglia 2 che indica un livello di criticità moderata. Il maltempo si farà sentire, seppur con qualche attenuazione, anche nella giornata odierna. Qual è la situazione. Tra i fiumi osservati più attentamente c'è l'Idice, che scorre poco lontano da Bologna: dalla giornata di ieri il Comune di San Lazzaro di Savena ha ordinato l'evacuazione dei pianti seminterrati e interrati delle case che si trovano lungo il fiume. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
