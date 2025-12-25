Allerta in Emilia Romagna evacuazioni nel Ravennate Il Senio spaventa

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Il forte  maltempo  delle ultime ore ha costretto le autorità a predisporre un' evacuazione urgente  per i residenti che abitano nelle aree prossime al  fiume Senio  nel territorio comunale di  Castel Bolognese  ( Ravenna ), dove il  corso d'acqua, in località  Tebano, ha superato la  soglia di massima criticità. Il Comune ha invitato le persone raggiunte dalla notifica di  evacuazione  a recarsi al  palasport, predisposto come  punto di accoglienza in sicurezza. La  piena del Senio  continua infatti a destare preoccupazione. Il sindaco, "limitare gli spostamenti" . Nel pomeriggio di oggi a  Tebano  il  livello del fiume  ha raggiunto quota 5,76 metri, oltre la  soglia rossa. 🔗 Leggi su Agi.it

allerta in emilia romagna evacuazioni nel ravennate il senio spaventa

© Agi.it - Allerta in Emilia Romagna, evacuazioni nel Ravennate. Il Senio spaventa

Leggi anche: Allerta rossa in Emilia-Romagna: preoccupa la piena del Senio e del Lamone, disposte evacuazioni nel Ravennate. Ritardi e cancellazioni per vento forte all’aeroporto di Firenze

Leggi anche: Allerta maltempo in Emilia Romagna, evacuazioni nel Ravennate

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Maltempo, oggi allerta rossa in Emilia-Romagna. Gialla in 5 regioni. Neve in Piemonte; Le notizie del 24 dicembre sul maltempo in Emilia-Romagna: a rischio i fiumi per le forti piogge e nevicate in Appennino; Maltempo in Emilia-Romagna, Idice oltre la soglia: quali sono i fiumi sotto osservazione. Allerta rossa a Natale e neve in Appennino; Emilia-Romagna, allerta rossa a Natale. Fiumi Idice e Montone oltre la soglia massima. Evacuazioni.

Allerta rossa in Emilia-Romagna: preoccupa la piena del Senio e del Lamone, disposte evacuazioni nel Ravennate. Ritardi e cancellazioni per vento forte all’aeroporto di Firenze - Evacuate le frazioni di Villanova e Glorie a Bagnacavallo. ilfattoquotidiano.it

allerta emilia romagna evacuazioniAllerta maltempo in Emilia Romagna, evacuazioni nel Ravennate - Il forte maltempo delle ultime ore ha costretto le autorità a predisporre un'evacuazione urgente per i residenti che abitano nelle aree prossime al fiume Senio nel territorio comunale di Castel ... msn.com

allerta emilia romagna evacuazioniMaltempo da allerta rossa in Emilia Romagna, tre paesi evacuati: due fiumi vicini alla soglia di allerta - Il Senio e il Lamone fanno paura, si dispongono palasport e aree per accogliere i cittadini sfollati: cosa sta succedendo, le ultime notizie ... today.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.