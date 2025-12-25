AGI - Il forte maltempo delle ultime ore ha costretto le autorità a predisporre un' evacuazione urgente per i residenti che abitano nelle aree prossime al fiume Senio nel territorio comunale di Castel Bolognese ( Ravenna ), dove il corso d'acqua, in località Tebano, ha superato la soglia di massima criticità. Il Comune ha invitato le persone raggiunte dalla notifica di evacuazione a recarsi al palasport, predisposto come punto di accoglienza in sicurezza. La piena del Senio continua infatti a destare preoccupazione. Il sindaco, "limitare gli spostamenti" . Nel pomeriggio di oggi a Tebano il livello del fiume ha raggiunto quota 5,76 metri, oltre la soglia rossa. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Allerta in Emilia Romagna, evacuazioni nel Ravennate. Il Senio spaventa

Leggi anche: Allerta rossa in Emilia-Romagna: preoccupa la piena del Senio e del Lamone, disposte evacuazioni nel Ravennate. Ritardi e cancellazioni per vento forte all’aeroporto di Firenze

Leggi anche: Allerta maltempo in Emilia Romagna, evacuazioni nel Ravennate

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Maltempo, oggi allerta rossa in Emilia-Romagna. Gialla in 5 regioni. Neve in Piemonte; Le notizie del 24 dicembre sul maltempo in Emilia-Romagna: a rischio i fiumi per le forti piogge e nevicate in Appennino; Maltempo in Emilia-Romagna, Idice oltre la soglia: quali sono i fiumi sotto osservazione. Allerta rossa a Natale e neve in Appennino; Emilia-Romagna, allerta rossa a Natale. Fiumi Idice e Montone oltre la soglia massima. Evacuazioni.

Allerta rossa in Emilia-Romagna: preoccupa la piena del Senio e del Lamone, disposte evacuazioni nel Ravennate. Ritardi e cancellazioni per vento forte all’aeroporto di Firenze - Evacuate le frazioni di Villanova e Glorie a Bagnacavallo. ilfattoquotidiano.it

Allerta maltempo in Emilia Romagna, evacuazioni nel Ravennate - Il forte maltempo delle ultime ore ha costretto le autorità a predisporre un'evacuazione urgente per i residenti che abitano nelle aree prossime al fiume Senio nel territorio comunale di Castel ... msn.com