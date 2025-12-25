allerta in emilia romagna evacuazioni nel ravennate il senio spaventa nella notte i pic

AGI - Il forte maltempo delle ultime ore ha costretto le autorità a predisporre un' evacuazione urgente per i residenti che abitano nelle aree prossime al fiume Senio nel territorio comunale di Castel Bolognese ( Ravenna ), dove il corso d'acqua, in località Tebano, ha superato la soglia di massima criticità. Evacuazioni sono state disposte anche a Bagnacavallo, il comune di cui è frazione Traversara, Cotignola, Lugo e Solarolo. L a popolazione viene accolta negli spazi già previsti per situazioni di emergenza. A Faenza evacuate alcune famiglie a ridosso del Lamone. Altri Comuni stanno orientandosi allo stesso modo. 🔗 Leggi su Agi.it

