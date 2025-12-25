Allerta in Emilia Romagna evacuazioni nel Ravennate Il Senio spaventa Nella notte i pic
AGI - Il forte maltempo delle ultime ore ha costretto le autorità a predisporre un' evacuazione urgente per i residenti che abitano nelle aree prossime al fiume Senio nel territorio comunale di Castel Bolognese ( Ravenna ), dove il corso d'acqua, in località Tebano, ha superato la soglia di massima criticità. Evacuazioni sono state disposte anche a Bagnacavallo, il comune di cui è frazione Traversara, Cotignola, Lugo e Solarolo. L a popolazione viene accolta negli spazi già previsti per situazioni di emergenza. A Faenza evacuate alcune famiglie a ridosso del Lamone. Altri Comuni stanno orientandosi allo stesso modo. 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche: Allerta in Emilia Romagna, evacuazioni nel Ravennate. Il Senio spaventa
Leggi anche: Allerta rossa in Emilia-Romagna: preoccupa la piena del Senio e del Lamone, disposte evacuazioni nel Ravennate. Ritardi e cancellazioni per vento forte all’aeroporto di Firenze
Maltempo, allerta rossa in Emilia-Romagna. Osservati speciali i fiumi. Neve in Piemonte; Le notizie del 24 dicembre sul maltempo in Emilia-Romagna: a rischio i fiumi per le forti piogge e nevicate in Appennino; Maltempo in Emilia-Romagna, Idice oltre la soglia: quali sono i fiumi sotto osservazione. Allerta rossa a Natale e neve in Appennino; Emilia-Romagna, allerta rossa a Natale. Fiumi Idice e Montone oltre la soglia massima. Evacuazioni.
Allerta rossa in Emilia-Romagna: preoccupa la piena del Senio e del Lamone, disposte evacuazioni nel Ravennate. Ritardi e cancellazioni per vento forte all’aeroporto di Firenze - Evacuate le frazioni di Villanova e Glorie a Bagnacavallo. ilfattoquotidiano.it
Maltempo Emilia-Romagna, allerta rossa/ Video: evacuazioni a Ravenna per rischio esondazione Senio e Lamone - Romagna, ultime notizie allerta rossa: evacuazioni in corso in provincia di Ravenna per rischio esondazione Senio e Lamone ... ilsussidiario.net
Allerta in Emilia Romagna, evacuazioni nel Ravennate. Il Senio spaventa - Il forte maltempo delle ultime ore ha costretto le autorità a predisporre un'evacuazione urgente per i residenti che abitano nelle aree prossime al fiume Senio nel territorio comunale di Castel ... msn.com
La piena del torrente Marzeno, allerta rossa in Emilia Romagna x.com
Natale nel maltempo, tutti gli aggiornamenti. Allerta rossa in Emilia Romagna, osservato speciale il fiume Idice e gli affluenti del Reno - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.