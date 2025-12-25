Allerta in Emilia-Romagna disposte evacuazioni | aprono i centri per gli sfollati
Da ormai oltre 24 ore piove quasi senza sosta in Emilia-Romagna dove per oggi vige un' allerta rossa della Protezione Civile per le province di Bologna, Ferrara e Ravenna. Sotto stretta osservazione i livelli dei fiumi Secchia, Panaro e Reno che stanno registrando nuovi innalzamenti ma i livelli, al momento, rimangono di poco inferiori alla soglia 2 che indica un livello di criticità moderata. Il maltempo si farà sentire, seppur con qualche attenuazione, anche nella giornata odierna. Evacuazioni nel Ravennate. La situazione è peggiorata nelle ultime ore: il Comune di Castel Bolognese (Ravenna) ha disposto un'evacuazione urgente per le persone che abitano lungo il fiume Senio che nel paese di Tebano ha superato la soglia di massima urgenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna: il Senio sopra la soglia, disposte evacuazioni | A Firenze ritardi e voli cancellati per il vento
Leggi anche: Allerta rossa in Emilia-Romagna: preoccupa la piena del Senio e del Lamone, disposte evacuazioni nel Ravennate. Ritardi e cancellazioni per vento forte all’aeroporto di Firenze
Maltempo, oggi allerta rossa in Emilia-Romagna. Gialla in 5 regioni. Neve in Piemonte; Rientra l'allerta smog in Emilia; Allerta rossa per piene dei fiumi domani in Bassa Romagna e a Solarolo.
Allerta rossa in Emilia-Romagna: preoccupa la piena del Senio e del Lamone, disposte evacuazioni nel Ravennate. Ritardi e cancellazioni per vento forte all’aeroporto di Firenze - Evacuate le frazioni di Villanova e Glorie a Bagnacavallo. ilfattoquotidiano.it
Il fiume Senio sopra la soglia rossa, disposte evacuazioni nel Ravennate - Il Comune di Castel Bolognese (Ravenna) ha disposto un'evacuazione urgente per le persone che abitano lungo il fiume Senio che nel paese di Tebano ha superato la soglia di massima urgenza. ansa.it
Maltempo da allerta rossa in Emilia Romagna, tre paesi evacuati: due fiumi vicini alla soglia di allerta - Il Senio e il Lamone fanno paura, si dispongono palasport e aree per accogliere i cittadini sfollati: cosa sta succedendo, le ultime notizie ... today.it
La piena del torrente Marzeno, allerta rossa in Emilia Romagna x.com
Natale nel maltempo, tutti gli aggiornamenti. Allerta rossa in Emilia Romagna, osservato speciale il fiume Idice e gli affluenti del Reno - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.