Allerta in Emilia-Romagna disposte evacuazioni | aprono i centri per gli sfollati

Da ormai oltre 24 ore piove quasi senza sosta in Emilia-Romagna dove per oggi vige un' allerta rossa della Protezione Civile per le province di Bologna, Ferrara e Ravenna. Sotto stretta osservazione i livelli dei fiumi Secchia, Panaro e Reno che stanno registrando nuovi innalzamenti ma i livelli, al momento, rimangono di poco inferiori alla soglia 2 che indica un livello di criticità moderata. Il maltempo si farà sentire, seppur con qualche attenuazione, anche nella giornata odierna. Evacuazioni nel Ravennate. La situazione è peggiorata nelle ultime ore: il Comune di Castel Bolognese (Ravenna) ha disposto un'evacuazione urgente per le persone che abitano lungo il fiume Senio che nel paese di Tebano ha superato la soglia di massima urgenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna: il Senio sopra la soglia, disposte evacuazioni

Allerta rossa in Emilia-Romagna: preoccupa la piena del Senio e del Lamone, disposte evacuazioni nel Ravennate

