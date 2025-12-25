Allenamento Inter squadra a riposo per Natale | ecco quando riprenderanno i lavori ad Appiano Gentile
Inter News 24 per preparare la gara con l’Atalanta. Il calendario della Serie A 20252026 non conosce soste, ma per l’ Inter questo Natale ha un sapore diverso, dedicato interamente al recupero delle energie psicofisiche. La formazione nerazzurra, rientrata dalla lunga e dispendiosa trasferta in Arabia Saudita con l’amarezza per l’eliminazione in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna ai calci di rigore, ha bisogno di resettare mentalmente per continuare a difendere il primato in classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Allenamento Inter, lavoro non stop in vista dell’Atalanta ad Appiano Gentile! – FOTO e REPORT
Leggi anche: Allenamento Inter, primi rientri dalle nazionali ad Appiano Gentile in vista della Roma – FOTO e REPORT
Inter: anche Calhanoglu sul volo per Riad ma in campo solo per l'eventuale finale. Atteso il responso per Dumfries; Bologna-Inter, esame per Italiano e Chivu. Lautaro a riposo? Idea da non scartare.; Niente riposo per l'Atalanta dopo il Genoa. Allenamento mattutino a Zingonia: Palladino mette nel...; Da Firenze: oggi giornata di riposo per la squadra. Domani la ripresa degli allenamenti.
Ritiri, allenamenti e giorni liberi: come passano il Natale le 20 squadre di Serie A - Non tutti i calciatori del campionato potranno riposarsi a Natale: ecco come sarà il 25 dicembre dei club di Serie A ... msn.com
Come passa il Natale l’Inter? Allenamento o giorno libero: la scelta di Chivu e il programma - Si riprenderà a Santo Stefano, per preparare la sfida contro l'Atalanta domenica sera Il calendario non concede tregue. msn.com
Domani giorno di riposo, il Milan tornerà ad allenarsi a Santo Stefano: il programma - Oggi ultimo giorno di allenamento per il Milan, prima di un giorno di relax in vista del 25 dicembre. milannews.it
C’è stata paura, un infortunio al ginocchio in allenamento che ha un po’ spaventato l’ambiente Inter, per qualche ora. Gli esami hanno poi dato esami confortanti, ma c’è stata paura, apprensione per il ginocchio di Bonny. Si è fatto male da solo il giocatore, no - facebook.com facebook
Infortunio in allenamento per l’Inter Questo big salterà le prossime 3 partite x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.