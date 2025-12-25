Massimiliano Allegri ha davanti la sfida più difficile della carriera: vincere lo scudetto col Milan al primo colpo. L'eliminazione prematura in Coppa Italia consiglia ai rossoneri la possibilità di concentrarsi soltanto sul campionato: ventidue partite da giocare al meglio per cullare il sogno scudetto. Il tecnico livornese ha sempre indicato il posto Champions, come unico obbiettivo della stagione, ma sembra difficile credergli. Di fatto il Milan è una delle candidate alla conquista del tricolore e può giocarsela fino alla fine. Quando mancano tre giornate al termine del girone d'andata, Pulisic e compagni sono secondi un punto dietro l' Inter e con una lunghezza di vantaggio sul Napoli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Allegri può tornare a vincere con questo Milan?

Leggi anche: Leao pre Parma Milan: «Vogliamo vincere a tutti i costi! Su Allegri voglio dire questo»

Leggi anche: Allegri e il nuovo volto del Milan: vincere anche quando non si può

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Verso Torino-Milan, Allegri: "Pulisic in dubbio, ha avuto la febbre. Per vincere bisogna sporcarsi i pantaloncini" - Il Milan di Massimiliano Allegri, reduce dal ko e dall'eliminazione in Coppa Italia contro la Lazio, si prepara ad affrontare il Torino. sportmediaset.mediaset.it

Milan, Rabiot: "Io e Allegri fatti per vincere, il derby ci darà la carica" - Adrien Rabiot si è raccontato in una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. sport.sky.it

Ranocchia: Chivu non mi ha stupito. Juve, servirà tanto tempo per tornare a vincere come una volta

"Questa sconfitta è un'opportunità" Allegri commenta così l'eliminazione del Milan contro il Napoli in Supercoppa Italiana Poi, però, precisa: "Dobbiamo tornare a difendere in modo migliore" @acmilan - facebook.com facebook

. @acmilan, #Allegri a @MilanTV: “Complimenti al Napoli. Due gol a partita: avvertimento a tornare a difendere meglio” - #Supercoppa #SupercoppaItaliana #EASportsFCSupercup #NapoliMilan #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com