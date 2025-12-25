Alla Rsa arriva il servizio di pet therapy | l’assessora Monni lo ‘inaugura’ per Natale

FIRENZE – La sorpresa più gradita sotto l’albero della Rsa fiorentina di Montedomini è arrivata stamattina. Alle porte della Rsa hanno idealmente bussato Indy e Luna, due bellissimi cani della scuola nazionale cani guida per ciechi, arrivati per tenere compagnia agli anziani residenti. Insieme ai loro istruttori li accompagnava l’assessora regionale alla sanità e alle politiche sociali Toscana Monia Monni. Il ‘regalo’ di stamani, infatti, era solo la premessa di una novità sostanziale per la Rsa: da gennaio infatti le visite Indy, Luna e di altri sei ‘colleghi’ diventeranno abituali grazie a una convenzione per la pet therapy stipulata tra la Rsa e la Scuola cani guida della Regione Toscana. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

