Alfonso Signorini il legale va al contrattacco | ‘L’agenzia di Corona prometteva il GF Vip’

La bufera giudiziaria e mediatica. Mentre si infiamma il caso giudiziario che coinvolge Alfonso Signorini, il conduttore del Grande Fratello centellina dichiarazioni pubbliche. Nei giorni scorsi, Fabrizio Corona aveva scatenato polemiche sulle presunte avance di Signorini nei confronti di alcune persone che avevano avanzato la loro candidatura al GF Vip, sollevando un polverone sui social. Il legale di Signorini ‘Rammaricato ma fiducioso e determinato’. L’avvocato Andrea Righi, legale di Signorini, ha chiarito a Corriere.it che il giornalista è “molto rammaricato per la montagna di fango che lo ha investito”, ma rimane “estremamente determinato e fiducioso di poter presto ristabilire la verità dei fatti”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

