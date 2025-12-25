Alfonso Signorini come sta dopo le accuse? Corona è indagato lui no | parla il legale del conduttore

La difesa del conduttore di Canale 5 ribalta la narrazione: l'unico reato contestato riguarda la diffusione di immagini intime. E l'inchiesta potrebbe allargarsi ad altri soggetti. Il caso che nelle ultime settimane ha travolto Alfonso Signorini nasce dalle accuse lanciate da Fabrizio Corona nel podcast Falsissimo. L'ex re dei paparazzi ha parlato di un presunto "sistema Signorini", che - secondo la sua versione - avrebbe favorito l'ingresso di aspiranti concorrenti al Grande Fratello in cambio di favori sessuali. Accuse gravissime che, allo stato attuale, non hanno prodotto alcuna iniziativa della Procura, anche perché mancano denunce formali e prove concrete. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

