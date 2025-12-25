Alcaraz smacco di Ferrero | Un' offerta da Sinner? La valuterei

La separazione tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero ha rotto l'equilibrio apparente dell'offseason tennistica, trasformando una pausa di routine in uno dei temi più discussi del momento. Dopo anni di successi condivisi, l'ex numero uno del mondo ha deciso di raccontare pubblicamente le ragioni dell'addio, chiarendo i contorni di una scelta maturata lontano dai riflettori ma non senza strascichi emotivi. Ferrero, intervistato da Marca, spiega che alla base della rottura non ci sono stati colpi di scena improvvisi, ma divergenze emerse nel tempo. "Alla fine di ogni anno bisogna cominciare a vedere alcune cose che riguardano i contratti e c'erano delle cose su cui non eravamo d'accordo — le sue parole — Uno propone una cosa da aggiungere o cambiare e viceversa.

